看好AI！台經院上修今年經濟增長4.05%

台經院舉辦“台灣總體經濟預測暨景氣動向記者會”記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月26日電（記者 莊亦軒）台灣經濟研究院26日公布2026台灣經濟成長率預測為4.05%，較2025年11月預測值上修1.45個百分點，主要受惠於人工智慧（AI）需求持續擴張、民間投資動能穩健，以及消費市場回溫。台經院認為，今年整體成長模式預期將轉為“內外皆溫”，2026年可望呈現外需與投資穩健擴張，並帶動內需消費同步回溫的成長結構。



台經院26日舉辦“總體經濟預測暨景氣動向記者會”記者會，出席者包括院長張建一、總監劉佩真、主任孫明德、財經研究員方俊德。



台經院表示，2026年整體動能將較2025年略為趨緩或持平。影響經濟前景的關鍵變數包括AI產業發展進程、美國關稅政策，以及中國大陸生產過剩問題，且對各主要經濟體的影響程度不一。其中，美國受惠於AI投資持續推進及減稅政策支撐，成長表現相對穩健。歐元區與英國面臨美國高關稅、中國大陸競爭。日本雖積極推動AI與半導體等關鍵產業投資，但汽車等出口產業仍受關稅影響。整體而言，全球景氣呈現分化發展格局。



台經院分析，在貿易方面，儘管國際機構普遍預期2026年全球貿易成長將趨緩，但隨著美國總統特朗普已陸續與多國完成貿易協議，相關政策不確定性逐步消散，加上AI技術與應用發展趨勢日益明確，各國政府積極推動主權AI建設，持續帶動相關硬體需求升溫。隨著半導體高階製程產能陸續開出，近期科技產品外銷接單表現依舊強勁，有助於出口成長動能獲得支撐。