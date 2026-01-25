柯文哲與綠交易？李國璋：只是談判技巧

民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月27日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲日前透露，已向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提議，若綠營能支持修正“人工生殖法”，他就會處理總預算及軍購案，遭到抨擊。民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問認為，柯文哲的說法只是談判技巧，也凸顯民眾黨在“立法院”關鍵少數的力量，但絕對不會因此影響藍白合。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員、民眾黨新竹黨部主委，現為民眾黨新竹黨部榮譽主委。



李國璋強調，柯文哲的說法並非交換說，只是在政黨協商上常用的談判技巧，也凸顯民眾黨在“立法院”關鍵少數的力量，因為願意談跟最後雙方是否真的合作是兩回事，但至少願意談比什麼都不願意談來得好，所以民眾黨才會抱持開放的態度，絕對不會因此影響到藍白合。



他提到，柯文哲的個性本來就心直口快，這也是柯的個人魅力，但柯25日的用詞是“處理”，而非“交換”，從頭到尾也沒提到所謂的“綠白合”，因此他呼籲外界不必過度解讀。他相信柯文哲是因為非常在意民眾黨“立法委員”陳昭姿主推的“人工生殖法”，所以才會希望能夠爭取民進黨“立法院”黨團的支持。



李國璋表示，柯文哲日前為了“人工生殖法”，親自帶著陳昭姿在“立法院”拜會藍綠黨團，也向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘遞出橄欖枝，希望能以綠營目前最在意的總預算及軍購案當成雙方談判的籌碼，這也凸顯民眾黨在“立法院”扮演關鍵少數力量的重要角色。



李國璋指出，民眾黨長期以來本來就非常支持合理的軍購預算，民眾黨主席黃國昌日前為此還特地率團飛到華府一趟，為的就是想要充分瞭解“行政院”所提出的新台幣1.25兆元軍購預算是怎麼來的？從黃國昌返台後召開記者的說明也可以看出，黃並未因此就被美國摸頭，而是主張要提出民眾黨版本的軍購特別條例。



他說，在野黨監督執政黨本來就是天經地義的事情，但就像柯文哲說的，“立法院”現在的朝野僵局，全都是因為賴清德猶如明朝崇禎皇帝的剛愎自用所造成，而民眾黨在“立法院”身為關鍵少數的角色，當然不希望台灣因為賴清德一個人的專斷獨行，就讓台灣整個社會停滯不前。



李國璋強調，他相信民眾黨在“立法院”不管對藍營還是對綠營，協商大門永遠是敞開的，願意談跟最後是否真的合作是兩回事，但若連談都不願意，那什麼都不可能了，所以民眾黨才會抱持開放的態度，只要朝野願意談都是好事，總比什麼都不願意談來得好，畢竟現在朝野若持續陷入僵局，對台灣來說真的不是什麼好事。