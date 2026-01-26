駁抹紅　藍委羅智強：都是賴清德在擋軍購

藍委羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月26日電（記者 張嘉文）有綠媒報導，大陸方面施壓中國國民黨繼續擋軍購，以及絕對不能支持台美供應鏈合作等條件，來交換接下的國共交流。對此，國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天表示，擋軍購的從來都是賴清德，喪權“辱國”，讓“國防”安全置於險境的就是賴清德。



羅智強表示，賴清德應該來“國會”告訴大家，拍胸脯保證這天價的防務預算，可以把大陸軍機趕回“海峽中線”，要不要來保證呢？就是沒有辦法，所以賴才拒絕來“立法院”報告並備質詢，從頭到尾卡軍購條例，沒有信心為自己軍購條例說明辯護的就是賴清德。



羅智強今天在黨團記者會後，針對媒體提問有關國共交流再傳出條件說一事做出以上表示。



羅智強表示，有三個問題要問賴清德，軍人加薪預算為什麼不編列？“國防”如此重要，為什麼要這樣去踐踏軍人？到現在為止“賴政府”欠軍人薪水已25天，要請問賴清德，什麼時候把軍人的薪水還回去？



第二個問題，羅智強說，賴清德說過願意針對重大“國情”來“立法院”進行報告並備質詢，這麼簡單一個承諾都做不到，就是故意在卡所有的軍購條例。



羅智強說，第三個問題，天價的軍購換來的只是海峽縱深的淪喪，在國民黨執政，大陸軍機除了一次誤闖“中線”的紀錄，從沒有越過“海峽中線”，但現在大陸軍機是進到24海浬鄰接線，然後演習範圍劃到領海基線。



羅智強表示，他要請教，為何國民黨執政時3千億可以捍衛台海安全、海峽縱深，民進黨現在執政，9500億的防務預算，再追加1.25兆特別預算，總共2.2兆天價。賴清德能拍胸脯保證，這些預算可以把大陸軍機狙擊趕回“海峽中線”嗎？就是沒辦法，賴才拒絕說明，所以在擋軍購的從來都是賴清德。