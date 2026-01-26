台派批藍白掏空台灣　股市高難敵“國會”失能

台派聯盟召開“國家整合向前行，建構台灣防禦體系”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月26日電(記者 俞敦平)台派聯盟今日於“立法院”舉行記者會，由台灣社社長翁銘章主持，集結多個本土社團高喊“台灣股市創新高，藍白掏空台灣經濟”口號，強烈抗議在野黨持續杯葛“中央政府”總預算。翁銘章以經濟學者身分痛批，在台灣資本市場受惠於全球科技浪潮、每日刷新歷史高點的榮景下，“立法院”內的藍白陣營卻透過癱瘓預算審查的手段，實質“掏空”政府運作根基。



翁銘章警告，立法權的制度性失能將導致台灣風險溢價飆升，若情況惡化，外資恐將撤離，屆時無論股市多高、資產多厚，都可能面臨泡沫化危機，呼籲在野黨“立委”停止將台灣生存命脈作為政黨攻防的籌碼。



台派聯盟聯合26日召開“國家整合向前行，建構台灣防禦體系”記者會。多位台派聯盟代表出席。



台派聯盟成員首先手持標語，齊聲高呼“國家整合向前行”、“藍白掏空台灣經濟”，試圖喚起社會對“國會”僵局的重視。主持人翁銘章指出，民進黨執政十年來，台灣經濟展現了強大韌性，股市表現即是最佳佐證，然而現在最大的風險並非來自外部市場波動，而是內部的制度崩壞。他指出，外資投資看重的不僅是政策，更是制度的穩定性；當“立法院長”期失能、預算無法過關，等同於切斷了政府運作的血液，這將給予外部勢力介入的空間，甚至讓台灣步上委內瑞拉、古巴等國資產泡沫化的後塵。