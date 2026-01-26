IMF指台灣美元曝險45倍　楊金龍：有誤解

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月26日電（記者 張穎齊）國際貨幣基金(IMF)日前在《全球金融穩定報告》中指出，台灣美元計價資產高達3兆美元，約為台灣每月外匯市場交易量的45倍，遠高於韓國的25倍、日本的20倍，外界關注匯率風險。台“央行”總裁楊金龍26日表示，IMF對台灣實際情況有所誤解，“央行”粗估台灣美元曝險部位約為20倍左右，與日本相近，“我覺得很easy（簡單），不會非常緊張”。



“立法院”財政委員會26日邀請“央行”總裁楊金龍、“財政部長”莊翠雲、“金管會主委”彭金隆、“國發會副主委”高仙桂、“行政院”政務副主計長蔡鴻坤等官員，針對台美關稅貿易協議內容影響與因應策略進行專題報告並備質詢。



楊金龍答詢，IMF對台灣經濟情況並非十分熟悉，過去對台灣經濟成長的預測，也曾與實際結果出現不小落差。此次在匯率曝險評估上，將台灣美元計價資產與匯市交易深度直接對比，產生解讀上的偏差。依“央行”內部估算，台灣美元曝險部位約為每月匯市交易量的20倍，並非IMF報告所稱的45倍。



楊金龍直言，IMF的數據參考就好，“央行”會列入觀察，但不會特別對外糾正IMF；在“央行”評估下，目前相關風險仍在可控範圍內，“我們覺得很easy，不會非常緊張”。



楊金龍也強調，面對國際政經情勢變化及台美關稅貿易協議可能帶來的資金流動影響，“央行”具備充沛的外幣流動性與政策工具，有能力維持新台幣匯率的雙向、有序動態穩定；若因市場供需失衡導致匯率出現過度波動，亦將適時進場調節。



楊金龍指出，長期以來台灣存在顯著的超額儲蓄，2025年預估達新台幣5.42兆元，足以支應企業國內外投資需求；同時，對外貿易持續維持順差，國際收支結構健全，外債水準偏低。截至2024年底，台灣淨國際投資部位（NIIP）約1.56兆美元；2025年底外匯存底約6025.53億美元。