柯文哲拋代孕換軍購遭拒絕　綠委連番譏諷

民進黨團書記長陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月26日電(記者 俞敦平) 台灣民眾黨前主席柯文哲25日聲稱曾向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提議，若綠營讓《人工生殖法》過關，他願協助處理總預算與軍購案，但遭拒絕。此番“以法案換預算”的言論今日引發民進黨籍“立委”集體砲轟。民主進步黨籍“立委”沈伯洋譏諷這是“拿子宮換太空”，將女性身體自主權與防務安全做廉價交換，令人感到“噁心”；民進黨團幹事長鍾佳濱則批評柯文哲製造假兩難，將身體自主權當作政治籌碼；書記長陳培瑜則表示，這顯示柯文哲習慣“一人說了算”的密室交易，完全無視“國會”民主審查程序。



柯文哲25日出席高雄青年論壇時透露，他曾向柯建銘提出交換條件，稱《人工生殖法》沒有藍綠統獨問題，若民進黨願意通過，他就會處理總預算及軍購案，讓政府正常運作，結果民進黨不願意。柯文哲並批評民進黨是“為反對而反對”，甚至稱自己發現“坐牢滿輕鬆的”，引發議論。



針對柯文哲自爆曾提議用《人工生殖法》交換軍購預算過關，沈伯洋今日在“立法院”受訪時難掩不以為然，痛批這根本是“用子宮換太空”。沈伯洋強調，無論是防務安全還是女性身體自主權，都是核心價值，絕非政治市場上可以隨意喊價的商品。他質疑，柯文哲選前喊出防務預算要達GDP 3%，如今卻將防務拿來交換；若防務安全可以交易，難保未來面對中共開價時，柯文哲不會拿防務去交換其他利益。沈伯洋重批，這種將台灣存亡當籌碼的心態，讓人感到“非常噁心”。