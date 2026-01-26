傳藍拼闖關爭議法案　綠委趁機分化藍白合

民進黨“立院”黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月26日電（記者 俞敦平）“立法院”本會期進入休會倒數，傳出國民黨團有意在週五院會強行闖關包括《黨產條例》、《衛星廣播電視法》及《離島建設條例》等爭議法案。對此，民進黨“立院”黨團今日示警，藍營正試圖利用民眾黨不分區“立委”即將輪替前的“剩餘價值”來清理戰場。



民進黨黨團幹事長鍾佳濱點名有意參選2026縣市長的藍委，若敢為“貪污除罪”或“錢坑法案”背書，將難以對選民交代；書記長陳培瑜則擔憂“立法院長”韓國瑜將再次進行“過水式協商”，呼籲勿重演“消音麥克風”的“國會”惡例。



“立法院”第11屆第4會期即將在農曆年前休會，國民黨團力拚在最後時刻完成多項法案三讀。據瞭解，藍營鎖定的優先法案包括可能讓“救國團”資產解套的《不當黨產處理條例》修正草案、涉及新聞台執照審查的《衛星廣播電視法》，以及放寬離島引進中資與勞工限制的《離島建設條例》。由於民眾黨不分區“立委”設有“兩年條款”，現有8席“立委”即將面臨換血，外界解讀國民黨急於在現有藍白合作默契下，運用絕對席次優勢強渡關山。



面對國民黨可能在周五院會發動表決大戰，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪時分析，國民黨認定只要民眾黨這8席配合，“國會”就能無所不為。他指出，由於民眾黨即將有6席“立委”面臨“畢業”輪替，國民黨此刻急著推案，無非是想利用這批“立委”最後的“剩餘價值”。鍾佳濱認為，雖然黃國昌仍在推銷藍白合作，但國民黨對過去柯文哲毀約的夢魘仍耿耿於懷，因此必須在會期結束前死抓著民眾黨不放。