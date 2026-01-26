軍購特別條例未付委　顧立雄、馬文君爆口角

顧立雄接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）“立法院”程序委員會至今未將新台幣1.25兆元軍購特別條例付委，台“國防部長”顧立雄與中國國民黨籍“立委”馬文君26日爆發激烈口角。顧立雄數度強硬指出，若連付委都不付委，要怎麼進行討論？上周機密專報也詳細解釋內容，但馬文君也沒來。馬文君立刻反駁，她未出席是因為“國防部”將部分必須公開內容，“裝神弄鬼”地用全機密包裝。



馬文君後續追問，一般公務預算能執行，為何要放特別條例？哪些項目迫切需要？顧立雄說，所有器械裝備對強化不對稱作戰都至關重要，公務預算不足以快速建立戰力。馬文君則嗆，一架F16V都沒拿到，怎麼快速建立戰力？



“立法院外交及國防委員會”26日邀台“國防部長”顧立雄報告“武器採購策略暨‘國防′預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性”，並備質詢。



馬文君質詢時問及，過去特別預算只要匡列出上限金額，大概都會使用到完，後續喪失許多逐年修正檢討、喊停的空間，因此真正該討論的，不是特別預算內容刪除與否，而是內容項目是否需要用到特別條例。



顧立雄則回應，這些質疑，至少要付委才能進行討論。若連付委都不肯付委，每個項目籌獲的必要性與迫切性，我們根本沒辦法進行討論。理論上來說，特別條例沒有付委，沒有案在“外交及國防委員會”，我們要怎麼樣討論？他上周進行機密專報，馬文君也沒有來，我們在機密專報上已經詳細說明了。



馬文君一聽，立刻憤怒反駁說，她缺席機密預算的原因，是因為它有一些必須公開的，你不應該裝神弄鬼用全機密包裝，若當天下午有部分可以公開，為何一開始沒有公開？顧立雄則說，可以公開的事項也都有跟“立委”個別溝通，沒有個別溝通嗎？馬文君則反駁，不用個別溝通，“立法院”應得到正常資訊，在付委前你就該讓“立委”知道要怎麼花、怎麼買，而不是遇到幾次沒有付委後，“國防部”才慢慢釋出資訊說要做什麼。

