倒數5天總預算仍卡關　羅智強：看兩點

藍委羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月26日電（記者 張嘉文）“立法院”本會期僅剩5個工作天，但政府總預算仍卡關還未付委審查。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天重申立場，希望賴清德兌現諾言，來“立法院”進行“國情報告”並備質詢。另外就是合法編列軍人加薪的預算，做到這兩點再來談總預算的審查。



國民黨“立委”賴士葆也提及，預算程序有“政府不關門機制”，不會像美國政府一樣關門停擺，經常性預算、法定支出都能繼續執行，就是因為經常性、法定支出還是能繼續執行，所以現在總預算沒進度“賴政府”一點都不急，政府可以沿用舊的預算2兆9千億，政府是有恃無恐，所以根本藉機操作政治議題，就是在擺爛。



“立法院”第11屆第4會期將結束，30日是最後一次“立法院”會，但“賴政府”2026年的總預算還未審查，創下“國會”席次減半近17年來總預算案延宕最久的紀錄。



依照預算法，總預算案應於會計年度開始一個月前由“立法院”議決，但預算法中也留有但書，明定除新興資本支出及新增計劃外，其餘已獲授權之原訂計劃預算照樣能動支，也就是經常性預算、法定支出都能繼續執行。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，總預算部分有新興計劃和攸關民生的方案，在野黨都已先抽出來進行處理，總共有700多億元已先審，加上經常性、法定支出還是能繼續執行，所以政府有舊的預算2兆9千億加上這700多億元，是破三兆預算可以用，所以現在總預算沒進度，“賴政府”一點都不急。



賴士葆強調，在野黨是依“憲法”賦予的權責來審預算，但執政黨不依“憲法”權責來編列合法的預算（指在野黨通過的軍人加薪），我們當然就無法審總預算。可是“賴政府”仍可沿用去年的預算，這是他們有恃無恐，還利用此議題操作的原因所在。



羅智強則說，如果民進黨政府認為總預算和追加的軍購條例非常重要，只要賴清德兌現諾言，來“立法院”進行“國情報告”並備質詢，另外就是合法編列軍人加薪預算，做到這兩點，國民黨才會開始來審查總預算。