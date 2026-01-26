美國基改食品將大舉侵台？官員避答

台“農業部常務次長”杜文珍接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月26日電（記者 張穎齊）台美關稅談判底定，台官方尚未宣布對美開放市場部份。針對美國基因改造食品會否大舉侵台，台“農業部常務次長”杜文珍今日答詢時不斷跳針，只重覆說“農業部”一定會保護民眾食品安全與健康。



“立法院”財政委員會26日針對台美關稅貿易協議進行專題報告與質詢，中國國民黨籍“立委”李彥秀多次追問，談判是否涉及基改食品、美豬美牛進一步開放？台官員卻始終未正面回應。



李彥秀指出，關稅結果確實讓部分產業暫時鬆一口氣，但不能只看“檯面上的數字”，尚未公開的項目恐怕才是衝擊關鍵。她強調，農業、食品安全、能源採購與物價，都直接影響民生，“民眾最關心的不是口號，而是會不會真的放行基改食品、美豬美牛？”



面對質詢，“農業部常務次長”杜文珍僅回應“‘農業部′一定會保護民眾食品安全與健康”，對於是否涉及放行基改食品、美豬美牛，未給出明確答案。



李彥秀當場追問“會不會？能不能講？還是不敢講？”杜文珍仍重復強調食品安全，未正面說明。



李彥秀說，保護民眾健康是基本盤，大家都會講，但基改食品與美豬美牛，是很多家長與消費者真正關心的問題。她質疑，若談判涉及相關項目，政府卻選擇模糊帶過，等同讓民眾承擔不確定風險。



除食品議題外，李彥秀也關切關稅談判後續對民生物價的影響。她指出，近月瓦斯價格連續上漲，外食成本明顯增加，CPI雖仍維持約2%，但基層民眾感受強烈。未來若擴大向美國採購天然氣、石油，價格尚未明朗，恐進一步推升民生負擔。



“行政院政務副主計長”蔡鴻坤回應，台灣近一年CPI仍控制在2%左右，但也說能源與外食價格確實對民眾感受影響較大，後續將持續觀察。



針對企業赴美投資與政府信用擔保2500億美元，李彥秀也提醒，外界誤以為“政府不用出錢”，實際上“國發基金”與金融機構仍需提撥準備金，投資本身存在風險，恐產生排擠台灣投資效果。她呼籲政府勿僅報喜不報憂，應清楚說明中長期配套。



“經濟部政務次長”何晉滄回應，台灣核心產業仍持續在台投資，企業全球布局不等於掏空台灣，政府也將持續爭取配套措施，協助產業因應。