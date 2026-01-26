何欣純再打台中普發現金政見　大酸盧秀燕

綠委何欣純。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月26日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天發表台中市馬年家戶春聯“馬上有錢”，並特別請來樂團“玖壹壹”書寫，台中市長參選人、綠委何欣純對此表示，盧秀燕的春聯是對市民朋友最大的嘲諷，因為她不願分享經濟紅利，若她當選市長，她承諾“市長換‘欣’，普發現金”，市民才能“馬上有錢”。盧秀燕對此無回應。



盧秀燕26日舉辦馬年新春揮毫活動，並發表三款春聯，包括一款家戶版“馬上有錢”春聯，以及兩款特別版“龍馬有春”、“超級馬利”春聯，今年春聯字跡是請到台中樂團“玖壹壹”成員春風、健治、洋蔥執筆書寫。



何欣純出席“74號快速道路大里交流道增設北出匝道改善工程通車典禮”，對於盧秀燕發表“馬上有錢”春聯受訪表示，人人都希望能馬上有錢，她也期待盧市長的這句馬上有錢，不是衹有市府的統籌分配款變有錢，也應該讓市民變有錢，就如同她的政見一樣，“市長換‘欣’，普發現金”，市民才能夠馬上有錢，大家發財。



何欣純批評，盧秀燕發送“馬上有錢”春聯是對市民最大諷刺，如果市長願意普發現金，市民就能馬上就有錢，但很可惜，盧秀燕市府團隊不願與市民分享經濟果實，春聯內容也顯得格外諷刺。