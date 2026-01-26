台股創高穩坐3萬點　藍委羅明才發雞排珍奶

台股站穩3萬點大關，藍委羅明才發送雞排、珍奶、金元寶給在場官員、委員、媒體。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月26日電（記者 張穎齊）台股持續創高，加權指數26日盤中一度衝上32184.38點，再度改寫歷史新高，站穩3萬點大關。“立法院”也瀰漫慶祝氣氛，中國國民黨籍“立委”羅明才特別準備約200份雞排與珍珠奶茶，邀請官員與朝野“立委”、媒體記者分享喜悅，向來劍拔弩張的質詢氣氛，轉為輕鬆。



台股今日開盤上漲41.05點，以32002.56點開出，隨後震盪走高，盤中最高來到32184.38點，再創歷史新高。權值股表現亮眼，台積電（2330）早盤一度翻黑，但隨即由黑翻紅，盤中最高觸及1785元，改寫新天價；鴻海（2317）盤中走揚，聯發科（2454）一度亮燈漲停，帶動指數續強。終場以32064.52點作收，上漲103.01點（0.32%）。



隨著台股站上3萬點，“立法院”內也出現慶祝行情。羅明才在“立院”發送雞排、珍奶，並與多位官員、“立委”、媒體合影留念。他笑說，台股衝破3萬點是重要里程碑，希望馬年“強強滾”，大家每天都能“吃雞排、賺大錢”，讓全球都看到台灣上市櫃公司的表現。



羅明才也說，國民黨主席鄭麗文也提過，今年是“和解、愛台灣”的一年，呼籲各界放下成見，共同為台灣努力。



對於股市表現，台“央行”總裁楊金龍表示，近期科技股表現亮眼，帶動整體市場氣氛，未來也期盼傳統產業能逐步回溫，讓經濟動能更均衡。



“金管會主委”彭金隆則指出，對於未來市場走勢不做過度預測，尊重市場機制，“金管會”的角色是確保市場穩定與秩序，希望資本市場能持續反映台灣經濟的基本面。



民進黨籍“立委”李坤城也在現場打趣表示，台股創高大家都開心，但也希望在野黨能讓總預算順利通過，“這樣大家才能每天都吃得到雞排”。