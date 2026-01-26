出脫外匯存底美債？楊金龍：動態調整

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月26日電（記者 張穎齊）針對國際債券市場波動大，台“中央銀行”總裁楊金龍26日表示，“央行”對外匯存底資產配置一向採取審慎原則，特別是債券部位，將依市場情勢“隨時動態調整”，以降低風險、維持金融穩定。



中國國民黨“立委”王鴻薇進一步追問，是否可能在適當時機減持部分高風險債券？楊金龍表示，“央行”將“看怎麼做最適當”，不排除任何有助於控管風險的調整方式，但相關操作皆會審慎評估，不會影響市場穩定。



“立法院”財政委員會26日邀集六大財經“部會”首長，針對台美關稅貿易協議對整體財經、產業、就業及股匯市場影響進行專題報告並備質詢。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇質詢，近期日本公債殖利率快速上揚，引發價格下跌與拋售潮，相關效應也延燒至美國公債；再加上地緣政治風險升高，部分歐洲國家基金傳出可能拋售美債，全球債券市場不確定性明顯增加。她關切，台灣名列美國公債主要持有者之一，“央行”是否已有因應對策？



楊金龍答詢，“央行”長期以來即以安全性、流動性與收益性為原則管理外匯存底，對於債券等資產配置，會持續觀察國際市場變化，並視情況調整結構。若有必要，“央行”會採取降低風險的作法，確保外匯存底的穩健性。



此外，王鴻薇也提及國際貨幣基金（IMF）近期報告點名台灣美元曝險倍數偏高，達45倍，遠高於韓國，恐在全球債市風險升溫下放大衝擊，她建議“央行”應向IMF去函說明並要求更正。



楊金龍回答，IMF的計算方式並未充分掌握台灣實際狀況，“央行”自行估算，台灣美元曝險倍數約為22倍，與韓國差距不大，並非報告所稱的45倍。他強調，該報告發布後，台灣市場並未出現恐慌反應，“不需要太緊張”，“央行”也會將IMF意見列為參考，但不認為有必要特地致函更正。



楊金龍強調，未來仍將密切關注國際金融與債券市場動向，透過充沛的外匯存底與彈性調整機制，維持台灣金融體系與匯市的穩定。