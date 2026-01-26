邀樂團玖壹壹新春揮毫　盧秀燕讚有書法功底

盧秀燕與樂團玖壹壹成員春風、健志、洋蔥一同揮毫迎新春。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月26日電（記者 方敬為）農曆春節來臨，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天發表中市府馬年春聯，邀請到出身台中的樂團“玖壹壹”成員春風、健志、洋蔥書寫，推出“馬上有錢”、“超級馬利”、“龍馬有春”3款，並現場執筆新春揮毫，盧秀燕大讚3人有書法底子，懂得懸腕揮毫，這是中國人的智慧，懸腕書寫利於行書，又避免弄髒衣物，許多年輕人都不清楚寫書法的姿勢，直誇九壹壹成員不簡單。



台中市政府今年邀請玖壹壹來為市府寫家戶春聯，主要春聯“馬上有錢”是由洋蔥執筆，另外2款隱藏版春聯“超級馬利”由健志執筆，“龍馬有春”則由春風執筆。盧秀燕讚嘆3人書法功力深厚，而負責指導3人的書法家葉國居則表示，“3人是被歌手耽誤的書法家”。



去年台中市家戶版春聯邀請方文山執筆，今年則邀請玖壹壹助陣，盧秀燕表示，她在去年玖壹壹演唱會前往探班，邀請玖壹壹來為家戶版的春聯執筆，3人都表示可以試試看，因而促成這樁美事。



盧秀燕坦承，當初因為不曉得3人功力如何，因此特請市府參事、也是作家、書法家的葉國居來擔任指導教授，3人練了2個小時出手，豈料寫得相當不錯，葉國居則是讚揚是3人是被歌手耽誤的書法家。



盧秀燕並對3人懸腕書寫的姿勢讚譽有加，她說，現在許多年輕人都不知道寫書法的標準姿勢，以平常書寫的姿勢執毛筆，忽略書法的性質不同，其實寫書法要懸腕書寫，是中國人的智慧，利於行書之外，又避免弄髒衣物，由此可見，春風、健志、洋蔥都有書法底子，並笑稱未來可以考慮以書法創作來當演唱會周邊商品，相信一定會造成轟動。