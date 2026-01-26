羅文嘉曝吳豐山離任海基會原因　否認踩紅線

海基會副董事長羅文嘉(右)接受黃暐瀚(左)專訪。（照片：《POP撞新聞》YouTube） 中評社台北1月26日電／前海基會董事長吳豐山去年12月18日宣布請辭，同年12月底卸任。海基會副董事長羅文嘉26日在廣播節目首度公開回應吳豐山離職傳聞，羅文嘉明確否認外界報導所稱吳豐山“踩到賴清德紅線”或“自行建立管道”等說法，強調這些報導對海基會和吳豐山都“非常不公平”。



羅文嘉26日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪表示，吳豐山離開海基會董事長職務，完全不是媒體揣測的原因。他說，“那篇報導的作者當然是揣測，現在很多媒體憑自己的揣測，也不做求證也不做查證。”



談到吳豐山的任命經過，羅文嘉透露，賴清德當時邀請吳豐山出任董事長時就非常清楚表示，“你的主張的看法我非常清楚，我也非常認同，所以我拜託你來做這個事情。”他強調賴清德對吳豐山“非常尊敬也非常尊重”。



羅文嘉提到，這是他第一次與吳豐山一起工作，坦言“跟他工作一段時間我學習了很多”。他說吳豐山大他剛好20歲，“我看到這個世代的某一種典範，知識分子的典範，他對於自己的任務和使命以及在工作態度上的自我要求，都是我工作這麼多年看到讓我學習非常多的。”



關於吳豐山離職的真正原因，羅文嘉說，當初賴清德邀請吳豐山出任董事長時，吳豐山就曾表示自己年事已高、沒有意願出任公職或官職，“如果你真的需要我協助，你把我當備胎，然後我來盡我的心力。那如果你有任何其他的人事佈局的需要的時候，你隨時告訴我。”



羅文嘉說，吳豐山“很早前”就跟賴清德做過這種表達，因此到了去年年底，賴清德基於整個人事考量，包含對日關係、兩岸關係等，做了新的調整，這時候才跟吳豐山討論。他強調吳豐山“欣然同意”，雙方之間“沒有不愉快”。



羅文嘉也坦言，吳豐山個人確實會有一點覺得“有些事情沒有完成”而感到可惜。但吳豐山也知道，這些事情的完成“不是在個人努不努力，很重要是大的結構”。



羅文嘉分析，從2016年兩岸關係的結構就已經形成，賴清德當選後這個結構沒有改變。他強調兩岸問題的結構“不是從2016年開始，從1949年就開始了”，76年來經過五任“總統”、不同政黨、從威權到民主，兩岸關係“始終無法解決的核心問題”依然存在。



對於新任董事長蘇嘉全上任後的海基會走向，羅文嘉表示，兩岸、“外交”、“國防”是“總統”職權，“總統”都一樣是賴清德，因此政策的一致性沒有問題。他說每一個董事長或秘書長可能有自己的風格，但基本上海基會設立之初就希望維持管道、保持機會，“即使我們有我們的立場，他們有他們的立場，但是我們不要把話講到最極端，不要把事情做到雙方下不了台。”