台房市怪象　劉佩真：土方之亂變相支撐房價

台經院總監劉佩真。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月26日電（記者 莊亦軒）台灣房市2025年買賣移轉僅26.1萬棟創下史上第三低紀錄，年衰退達25.5%創下史上最大衰退紀錄。台灣經濟研究院總監劉佩真26日表示，12月相較11月份雖然有一些上揚，但2025年整體交易量還是在相對低檔。



劉佩真也提到，營建剩餘土石方清運新制上路，不僅衝擊營建業正常施工，也進一步壓縮建商讓利空間，成本上升反而可能變相支撐房價，為房市景氣增添變數。



她進一步指出，土方之亂推升清運成本，北部地區每立方公尺土方處理費由原本約1000至1500元，跳升至3000至5000元，南部甚至上看1萬元以上，不僅墊高建商成本，也可能導致工期延宕、缺工加劇，對中小型建商的資金與財務承受度形成壓力。在成本快速上升下，建商讓利空間受限，反而可能對房價形成支撐，使房市調整更為僵持；中長期而言，業者勢必從源頭調整設計，朝輕量化、減廢方向發展，反映營建業邁向ESG與制度透明化過程中，必須承擔的轉型陣痛。



台經院26日舉辦“總體經濟預測暨景氣動向記者會”記者會中，總監劉佩真針對2025年台灣房地產交易狀況作出回應。



劉佩真表示，12月份的“央行”理監事會議從過往總量管制，轉往精準調控、用途導引。但是本質上管制的核心理念不變。如此一來便無法催出比較大的交易量。



劉佩真分析買賣雙方心態，對於賣方來說去年經濟成長率高，加上股市不停地竄高，賣方“惜售”的心態還是沒有變；對買方來說，在歷經一年多的盤整後，理論上希望賣方有讓利的空間。在買賣雙方仍存在價格認知差距，造成12月份相較同期仍處衰退的態勢。



劉佩真指出，去年的整體交易結構明顯呈現“量縮、價跌”的局面。“央行”未來是不是在“選擇性信用管制”政策上能夠有調整機會、在房市供給新增釋出的狀況、買賣雙方的認知差距。最新的變數是營建業土方處理新制上路造成的“土方之亂”。



劉佩真表示，土方處理新政策上路後，造成營建業者出現開工不了、無法傾倒廢土的集體焦慮狀況。反映在成本上就會有比較明顯的上升。過去在傾倒廢土會有許多違法態勢，加上黑道圍標。短期之內在對接系統上有些紊亂，老舊的砂石車要加裝GPS時程上有所耽擱。未來中小型的開發業者會有比較大的財務壓力。

