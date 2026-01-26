綠諷民眾黨版軍購條例　像拚多多很粗糙

民進黨黨團幹事長鍾佳濱(左)。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月26日電（記者 張穎齊）針對台灣民眾黨“立法院”黨團26日自提《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案》，民進黨團火速開記者會嘲諷，民眾黨提的就像是淘寶、拚多多條例，內容粗糙、程序失當，甚至還刪除“非紅供應鏈”、“台灣之盾”，將弱化“國防”體系，請支持“行政院”版的就好。



民進黨“立法院”黨團26日下午於黨團記者室開“是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？”記者會，與會者有幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲。



鍾佳濱指出，“國防”採購本質上屬高度機密的行政行為，尤其涉及“國對國”協商，長期以來皆由行政部門與專業主管機關反覆評估後，才形成完整採購清單，再送交“立法院”嚴審。他說，在野黨自行提出強軍特別預算版本，本身就不具可行性，“國會”角色應是監督“行政院”版本，而非另起爐灶。“行政院”版強軍特別條例已清楚載明目的、項目、規模、期程、財源與執行方式等六大要素，反觀民眾黨版本多所欠缺。



沈伯洋表示，民眾黨團總召黃國昌自行提出軍購內容，居然自以為自己訪美一趟就能回來編軍購案，完全不符專業與程序。他質疑，民眾黨版本不僅在條文中刪除“非紅供應鏈”與“台灣之盾”等關鍵概念，還出現文字錯誤與內容模糊問題，恐嚴重影響“國防”整體規畫。他也警告，若將具體金額寫入條例，恐造成洩密惡例，“國家安全”不容打折。



沈伯洋進一步指出，民眾黨宣稱其內容來自“各界資訊”與“退將、專家諮詢”，但與公開資料比對後，卻發現部分細節疑似來自機密會議，要求民眾黨說清楚資訊來源，避免“國安”疑慮。



陳培瑜則表示，“國防”預算至今已在程序委員會遭擋9次，若真心為“國防”負責，就應讓“行政院”版交付委員會逐條審查，而非一邊卡關、一邊高談監督。她形容，藍白先把門鎖上，再假裝要幫忙修門，將“國防”預算當成政治舞台與黃國昌個人表演的“畢業作品”，相當不負責任。



范雲指出，民眾黨拒絕“行政院”版卻自行拼湊條文，連第一條文字都出現錯誤，顯示專業不足。她強調，強軍特別預算之所以規畫為8年，是因軍購多屬跨年度長期合約，若採一年一期編列，將使採購承諾破碎化，根本無法符合國際軍購實務。她也批評，民眾黨將專案報告包裝成監督機制，實為偷換概念，因“行政院”版早已納入審計與委員會監督規範。



鍾佳濱重申，“國防”安全不應成為政治操作工具，“行政院”所提版本內容最為完整，應儘速交付“外交及國防委員會”審查，回歸制度與專業，避免讓不熟悉“國防”事務者主導台灣的軍購方向。