民眾黨版軍購　黃國昌：與藍討論排周五院會

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌26日提出民眾黨版本的新台幣4千億元軍購特別條例，並表示，中國國民黨事先沒看過，不過之前與藍營的初步共識是，明天的“立法院”程序委員會議程應不會審定。他希望能再討論看看是否排入周五院會議程。



黃國昌也提到，“立法院”上周五通過決議，要求賴清德針對1.25兆元軍購特別條例到“立法院”進行“國情報告”，在賴清德還沒有進行“國情報告”前，要不要讓“行政院”版本的軍購特別條例先排入院會議程，還有必要與國民黨團再做討論，目前為止還沒決定。



民眾黨主席黃國昌1月11日率團快閃訪美，拜會包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，14日清晨返台。



民眾黨“立法院”黨團26日推出黨版4千億元的特別條例，草案中大多為對美軍購項目，包括：一、M109A自走砲60門，精準彈藥4080發，彈藥車60輛，救濟車13輛，榴彈及附屬裝備，預算上限1267億元。二、海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，陸軍戰術飛彈系統420套，預算上限1276億元。三、反甲型無人機飛彈系統，預算上限347億元。四、標槍反裝甲飛彈70套1050枚，預算上限118億元。五、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚，預算上限111億元。六、其他為因應國軍作戰能力急速提升的需求，且已取得外國同意售出之項目，預算上限881億元。