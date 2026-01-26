高市內閣支持率大跌10%　邱毅：有5原因

高市早苗內閣民意支持率大跌10%，邱毅指出有5大原因。（照片：邱毅臉書） 中評社台北1月26日電／日本首相高市早苗23日宣布解散眾議院，預計下個月8日舉行投開票，日本《每日新聞》25日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10%，不支持率也比上次調查時增加7個百分點。對此，前“立委”邱毅26日在臉書發文，指出有5大原因，現在高市只能協助菲律賓在南海生事，企圖紓解東海的安全壓力，不過菲律賓太弱，根本發揮不了作用。



邱毅表示，日本《每日新聞》最新民調，高市早苗民調支持率暴跌10%，這對高市和自民黨都是大警訊。什麼原因造成？



邱毅說，一是高市突然宣布解散眾議院，又匆促在2月8日改選。頻繁的選舉缺乏正當性，無預警的選舉遊戲，更使選民感到厭煩。



二是高市提名一堆黑金政客，其中有37名有黑金案件在身，連高市本人都與統一邪教牽扯甚多。日本人民最痛恨政治派閥的黑金行徑，山上彻也就因如此當街殺了安倍。現在高市想讓黑金復辟，選民自然不滿。



三是選民認為最關鍵的議題是經濟，通膨惡化，連大米價格都暴漲，日元狂貶，日債暴增，殖利率上漲到1995年以來最高水平。日本人民盼望高市解決經濟問題，卻厭倦高市不斷搞對抗，搞政治鬥爭。



四是高市無端捲入台海衝突，還想以軍事行動介入台海，引發中日衝突後，不改口，不收回，不道歉，中國大陸對日本的制裁一波一波來，使日本經濟雪上加霜。



五是高市想搞軍國主義復辟，她的狼子野心越來越清楚，連特朗普都認定高市是“麻煩製造者”，對高市的連繫多採“已讀不回”。



邱毅表示，現在高市只能協助菲律賓在南海生事，企圖想圍魏救趙，紓解其東海的安全壓力，不過菲律賓太弱，根本發揮不了作用。