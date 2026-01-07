羅添宏：李在明穿梭外交為韓爭取最大利益

前台灣駐韓國釜山“總領事”羅添宏。（中評社 資料照） 中評社新竹1月28日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普27日表示，因韓國國會遲未通過去年與美國談妥的貿易協議，因此美方決定將韓國原本的15%稅率調升到25%。前台灣駐韓國釜山“總領事”羅添宏接受中評社訪問認為，從韓國總統李在明緊急派官員再次赴美協商的危機處理，就可看出李穿梭外交的靈活與高明之處，目的在為韓國爭取最大利益。



特朗普27日在自家社群平台Truth Social發文指出，因韓國國會遲未通過去年與美國談妥的貿易協議，因此美方決定將韓國原本的15%稅率調升到25%，引起韓國政府高度緊張。李在明隨即要求韓國產業通商資源部長金正官在結束加拿大行程後緊急訪美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會談，也緊急派出韓國通商交涉本部長呂翰九啟程前往華府，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）進行協商。



羅添宏強調，從李在明日前訪中後又隨即訪日，再到這次又再緊急派2官員赴美協商的危機處理，就可看出李在明善用穿梭外交的靈活與高明之處。面對特朗普的強勢作為，李在明採取低姿態謹慎應對，面對韓國夾在中日緊張關係之間，李在明則採取誰也不得罪誰的作法，目的就是在為韓國爭取在國際間的最大利益。



羅添宏，政治大學外交系學士，1983年進入台灣“外交部”工作，2023年退休，曾任駐所羅門群島代表、韓國釜山“總領事”以及“外交部領事事務局副局長”，亦曾派駐菲律賓、斯威士蘭、聖文森等。



他提到，李在明4日到7日訪問中國，其實這個時間點選得並不好，因為中日關係正處於緊張階段，但李在明最後還是決定訪中，主因是去年10月底在韓國慶洲主辦的APEC亞太經濟領袖峰會，給了中韓兩國元首氣氛非常融洽的交流經驗，因此才觸成了這次李在明能夠訪中的機會。



羅添宏指出，李在明在訪中前接受大陸中央電視台專訪時，就強調日本為了自身利益侵略他國與屠殺他國民眾的行為絕對不應該再次發生，並期盼中韓兩國能珍惜過去一起反抗日本侵略的歷史經驗，也希望能夠促成在1909年刺殺日本駐朝鮮半島統監伊藤博文的韓國烈士安重根忠遺骸遷回韓國安葬。

