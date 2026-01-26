蘇偉碩：高雄初選整合關鍵　賴擺平派系利益

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 資料照） 中評社高雄1月27日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選戰將由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，新潮流菊系的賴瑞隆出線後整合受關注。熟悉綠營的反萊豬醫師蘇偉碩向中評社表示，沒有茶壺風暴大概很難，原因還是與賴清德性格作風有關係，與蔡英文時代相比實在差太多，加上賴瑞隆是驚險過關，其他人要服氣很困難，就看賴清德有無辦法擺平派系利益分配。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



蘇偉碩表示，到底會不會有茶壺風暴，看起來大概很難沒有，這與賴清德施政、個性與作風有關，如果與蔡英文比較起來，蔡、賴兩人差別相當大。蔡英文完全執政的環境比較好，選票也拿到很高，統治的權力、合法性、正當性都沒問題。



蘇偉碩表示，但是賴清德先天不足，第一是因為2024大選在藍綠白三足鼎立的情況下，少數當選；第二，“立院”沒有拿到多數；第三，性格一直以來很強硬，曾拒進台南市議會230天，用議長涉及賄選只是表面理由，最重要賴的意志不能貫徹。



蘇偉碩表示，賴清德這次在處理民進黨各縣市初選都是一樣的，也是想要貫徹自己的意志。賴瑞隆在高雄初選算是驚險過關，過程裡面又給人感覺在學校霸凌案件的危機處理實在不及格，所以其他人要服氣恐怕有點困難。



蘇偉碩表示，蔡英文時代會營造一種氣氛，會利用網軍、側翼，可以整個弄得和諧，並釋出很多資源，這是服眾很重要的一點。一來是派系共治，二來是沒有給人直接伸手的感覺，而且把很多利益釋放給派系去做分配。

