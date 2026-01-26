黃國昌：知道自由非免費　但軍購都沒到貨

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表達，“自由不是免費”。台灣民眾黨主席黃國昌26日表示，我們當然知道，但過去這幾年，我們付了高額納稅錢軍事採購，但就是沒拿到東西，要怎麼強化“國家安全”？蔡英文任內編2次軍購特別預算，第一次的2472億元已付了1434億元，至今東西都還沒到貨。



黃國昌說，賴清德任內“國防”預算，若以北約標準納入“退輔會”、“海巡署”等非核心軍事支出共9495億元，佔台灣GDP的3.32%、佔今年度總預算的31.3%，但賴清德卻說還要1.25兆元軍購特別預算，是有史以來最高的，台灣人沒有投入防衛自己的“國家安全”嗎？我們不斷在投入。



民眾黨“立法院”黨團26日推出黨版4千億元的特別條例，草案中大多為對美軍購項目，包括：一、M109A自走砲60門，精準彈藥4080發，彈藥車60輛，救濟車13輛，榴彈及附屬裝備，預算上限1267億元。二、海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，陸軍戰術飛彈系統420套，預算上限1276億元。三、反甲型無人機飛彈系統，預算上限347億元。四、標槍反裝甲飛彈70套1050枚，預算上限118億元。五、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚，預算上限111億元。六、其他為因應“國軍”作戰能力急速提升的需求，且已取得外國同意售出之項目，預算上限881億元。



台灣民眾黨26日下午召開“民眾黨版《保衛‘國家安全′及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案》”記者會，民眾黨團總召黃國昌、民眾黨籍“立委”劉書彬、政策會執行長賴香伶、“立法院”黨團主任陳智菡出席。



黃國昌表示，我們當然知道自由不是免費的，台灣人從來沒把自由當成免費，但過去這幾年，我們付了高額納稅錢軍事採購，但就是沒拿到東西，是要怎麼強化“國家安全”？台灣是只要付錢就安全，還是拿到武器才安全？台灣人沒付錢嗎？付了錢東西在哪？



黃國昌指出，蔡英文8年任內有關軍購編了2次特別條例，第一次是新式戰機採購特別預算，共2472億元，但目前為止依照“審計部”公布的預算執行進度，到2025年共付了1434億元，東西卻都還沒有到貨。第二次是2369億元。



黃國昌認為，賴清德卻說還要1.25兆元軍購特別預算，是什麼概念？1.25兆元至少可以買300架以上的F35、也可以買日本自衛隊最先進的大鯨級潛艦80艘。