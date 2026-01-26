柯文哲拿代孕換軍購　陳昭姿：他快人快語

白委陳昭姿。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／前民眾黨主席柯文哲25日自爆，曾對民進黨總召柯建銘說，讓人工生殖法通過，而總預算、軍購案他來處理，但民進黨不願意。推動代孕合法化的民眾黨“立委”陳昭姿今天表示，自己於雙柯見面時並不在場，但認為柯文哲是快人快語，且朝野應坐下來討論非政治性的民生法案。



陳昭姿26日上午於“立院”受訪表示，柯文哲十幾年沒走到“立院”會議室，先前確實為了帶她談《人工生殖法》，並希望各委員幫忙通過法案，所以拜訪藍綠及衛環委員會的“立委”。



根據《中時新聞網》報導，陳昭姿提及，當時柯文哲與民進黨團碰面時，柯建銘大概很久沒見到老朋友，有些話希望單獨與柯文哲談，所以雙柯先進去談的時候，自己並沒有在裡面，“柯建銘與柯文哲在那段時間交換的一些想法，我並不在場”。



陳昭姿坦言，但柯文哲只有一個目的，就是談“代孕法案”，而柯建銘看到老朋友柯文哲，一定會有所期待，“大家都了解柯P是快人快語啦！柯P一定是跟他談我的《人工生殖法》，否則他也不會花這麼多精神出來。”畢竟代孕解禁是柯文哲對人民做的承諾，也列為民眾黨團優先法案。



陳昭姿認為，以柯文哲快人快語的方式，意思是“《人工生殖法》代孕解禁部分，以及在執政黨非常在意的總預算跟軍購案，其實都應該要有好好討論的空間，朝野都應該坐下來好好討論的空間。”



陳昭姿說，因為後來《人工生殖法》幾乎沒辦法被理性討論，而她也遭到集體羞辱，柯文哲看了也非常驚訝，所以大概是有感而發，並覺得重要且非政治性的民生法案，既然有人苦苦等待，且她也推動了30年，朝野應有機會坐下來好好協商。