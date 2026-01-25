蘇偉碩：藍白磨合會痛　但給綠執政更痛

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 資料照） 中評社高雄1月27日電（記者 蔣繼平）民眾黨創黨主席柯文哲近期“以法案換預算”的言論引起熱議。對此，反萊豬醫師蘇偉碩向中評社表示，“柯文哲式文法”比較特別，講話比較直接，這是好處也是壞處。至於是否會影響到藍白合，他舉例，當醫生都知道痛苦是比較的，會被更痛的痛蓋過，藍、白要去思考，是在野磨合較痛，還是給民進黨繼續執政較痛。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



柯文哲25日聲稱曾向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提議，若綠營讓《人工生殖法》過關，他願協助處理總預算與軍購案，但遭拒絕。



蘇偉碩表示，會建議柯文哲還是要解釋清楚，不過，以他對“柯文哲式文法”的理解，柯講話的文法和一般人不一樣，常被稱快人快語，柯的意思應該是說，軍購最後還是擋不住，所以柯認為最後綠營也是要讓步、要喬。



蘇偉碩表示，柯文哲自認為代理孕母屬於民生議題，並沒有涉及意識形態。所以柯文哲認為民進黨若有誠意要與在野黨溝通，就是應該用民生議題，來換一些不管是哪一黨來執政，都必須要推過去的法案。



蘇偉碩補充，代理孕母屬於非統獨、非藍綠的意識形態議題，也有很多人認為是價值觀的問題，但價值觀也會被人認為是一種意識形態。

