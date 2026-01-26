柯文哲用代孕換軍購　游淑慧：破壞藍白互信

國民黨台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電／台灣民眾黨前主席柯文哲25日自曝曾向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提議，若綠營讓《人工生殖法》過關，他願協助處理總預算與軍購案，但遭拒絕。對此，中國國民黨籍台北市議員游淑慧26日在政論節目痛批，柯文哲三兩下把好不容易建立的互信打壞了，你柯文哲以什麼身分跟柯建銘談交換條件？要怎麼處理？要給國民黨來一個回馬槍背叛？柯文哲非常自戀，覺得自己最聰明，可是沒有想到其實政治有時候需要一些道德跟誠信。



游淑慧26日在政論節目《新聞大白話》表示，柯文哲過去的方式是藍綠互相叫價，看誰可以給最大的利益跟價碼，但是藍白的合作不是建立在叫價上，過去在民眾黨主席黃國昌明確的政策底下，藍白的合作基於誠信跟革命情感，結果現在柯文哲一下跟柯建銘、一下砲打蔣萬安，三兩下就把黃國昌好不容易建立的互信打壞了，真的是不必要。



游淑慧表示，說真的，柯文哲現在這個樣子，連民眾黨的公職人員都常常搖頭嘆氣，現在黨主席是黃國昌，而且還是“立委”，你柯文哲是以什麼身分去跟柯建銘談交換條件？“說總預算、軍購案你處理”，要怎麼處理？要說服國民黨加民眾黨多數？還是要給國民黨來一個回馬槍背叛？



游淑慧說，民眾黨沒有人敢去批評柯文哲，因為是太上皇，所以有權力說三道四，可是沒有任何責任，自己知道柯文哲是非常自戀、而且自信的人，覺得是最聰明的人，所以所做的決策，不管是政治交換，一定是最棒的，才會講出來。



游淑慧認為，很多人會覺得怎麼就這樣講出來，因為柯文哲覺得自己最聰明，這樣交換、處理就好，可是柯文哲沒有想到其實政治有時候還是需要一些道德跟誠信。