藍常委改選熱度高　游家富：兩岸路線很關鍵

國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月31日電（記者 方敬為）中國國民黨第22屆第一任中常委選舉預計31日舉行，本屆應選29席，有45人參選，與2024年改選情況相比，熱度回升。這次將回鍋參選的前中常委游家富接受中評社訪問表示，前主席朱立倫領導時期，因為決策圈限縮，中常委權限被閹割，黨內制度不彰等問題，導致常委改選大家興致缺缺，如今鄭麗文上任，黨員在兩岸路線以及尊重黨內制度兩方面看好鄭麗文，所以常委選舉也相對熱鬧。



游家富進一步指出，在兩岸路線方面，鄭麗文正面表述“九二共識、反對台獨”，讓國民黨重返正藍路線，國共論壇也有望重啟，鄭麗文更可能成為繼連戰之後，以現任黨魁身分訪問中國大陸的第二人，彰顯國民黨擔任兩岸溝通橋樑的角色，讓不少人相當看好，是這次中常委選情升溫的兩個主因。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。曾連當4屆國民黨中常委，2024年因不滿朱立倫領導風格，未競選連任，今年再次參選。



國民黨第22屆第一任中常委選舉31日舉行，本屆應選29席，有45位中央委員投入參選，當選率約64%。現任中常委蔣根煌、黃紹庭、陳俗蓉、高思博等15人尋求連任。前中常委李德維、陳雙全、游家富等人則捲土重來。其中，李德維因擔任黨主席辦公室特別顧問，被視為黨主席鄭麗文人馬布局卡位。



此外，有5位參選者為現任“立委”，包含陳菁徽、邱鎮軍、羅明才、鄭正鈐、黃仁，且還有不少是首次參選，爭奪者眾。



游家富表示，2024年的中常委改選，非常冷清，當年共29個名額，僅27人登記參選，首度出現候選人不足額的情況下，包括他在內，許多資深常委不爭取連任，主因在於，前主席朱立倫在黨務決策方面，經常將中常委角色淡化，常委所代表的黨員及各地聲音無法有效傳達，導致資深常委心灰意冷。

