竹市北區首座寵物公園落成啟用　高虹安

新竹市長高虹安上任後提出“一區一寵物公園”政策。（新竹市政府提供） 中評社新竹1月26日電／隨著寵物逐漸成為家庭中不可或缺的一份子，市民對友善寵物公共空間的需求日益提升，新竹市政府持續完善寵物友善環境，26日舉辦“新竹市樹林頭狗狗公園啟用典禮”，由無黨籍新竹市長高虹安宣布新竹市再增添一座全新寵物公園，並邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間。



高虹安表示，寵物已是許多家庭重要的陪伴成員，過去竹市僅有一座頭前溪左岸狗狗公園。在她上任後提出“一區一寵物公園”政策，積極盤點合適空間，現階段已達成東區、北區建置寵物公園任務。



樹林頭狗狗公園於2024年由高虹安拍板選址興建，今日正式落成啟用。不僅提供毛孩自在活動、社會化互動的場所，也讓飼主能安心陪伴、交流情感。目前香山區狗狗公園亦已進入工程發包階段，預計不久後即可達成目標，提供毛小孩更多元、友善的運動休憩空間。



新竹市動保所提醒，民眾攜帶寵物外出時，應全程為狗狗繫上牽繩，僅於各狗狗公園範圍內，方可放開牽繩讓毛孩自由奔跑、活動。請飼主確實遵守飼主責任與公園使用規定，隨手清理寵物排泄物、妥善使用撿便袋，共同維護狗狗安全與園區整潔，營造舒適友善的運動空間。