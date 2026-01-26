陳賢蔚：綠在北市須推奇兵才能牽制蔣萬安

民進黨台北市議員陳賢蔚。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月27日電（記者 莊亦軒）台北市長選戰布局逐漸成為政壇焦點。民進黨自1994陳水扁當選台北市長之後，已近30年未曾在台北市執政，本屆選舉再度面對尋求連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安，更是苦戰。民進黨台北市議員陳賢蔚向中評社表示，對民進黨而言，這將是一場結構性劣勢的選戰，若要翻轉局勢，勢必得推出具高度競爭力的候選人。



陳賢蔚表示，蔣萬安上任三年來雖偶有爭議與小錯，但整體並未出現重大施政失誤，外界普遍看好其連任機會。民進黨在台北市必須推出“奇兵”或具備極強整合能力的候選人，才能有效牽制蔣萬安，並爭取中間選民、年輕族群及特定選票支持。



陳賢蔚現年48歲，出生於台灣高雄市，海洋大學工學學士。曾任蕭美琴“立委”任內助理、“立委”吳思瑤服務處主任。



陳賢蔚指出，黨內點名的潛在人選包括“閣揆”卓榮泰、“副閣揆”鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、前“立委”高嘉瑜、“立委”王世堅、吳思瑤等人。



綠營內部對台北市長人選的討論持續升溫，其中鄭麗君再度被點名。陳賢蔚認為，鄭麗君在台美關稅談判中扮演關鍵角色，具備鮮明的國際經貿與對美溝通光環，不僅展現高度專業形象，也有助於強化台北市與國際接軌定位。台北市長必須具備“中央”行政歷練、國際視野與對外談判能力，能在城市外交、產業布局與政策之間取得平衡，鄭麗君的條件相對完整，若能順利整合黨內共識，將是目前綠營最具競爭力的人選之一。



在提名策略上，黨內強調須取最大公約數，不僅要符合不同派系與選民期待，也必須尊重當事人參選意願。如何遊說合適人選、協助排除其顧慮，並在整合黨內期待與個人意願之間取得平衡，成為提名人選的重要課題。



陳賢蔚分析，綠營支持者普遍對台北市提名進度感到焦急，認為相較其他縣市，台北市布局明顯偏慢。黨內人士指出，若能儘早拍板人選，提前與蔣萬安展開政策攻防，有助於爭取選民認同，為民進黨重返台北市加分。

