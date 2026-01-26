中評專論：柯文哲會把台灣民眾黨搞垮？

柯文哲。（台灣民眾黨提供資料照） 中評社台北1月27日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前自曝曾拿《人工生殖法》要跟民進黨換總預算、軍購特別條例，震驚政壇。這不止是他個人理念、價值問題，而是讓民眾黨淪為雙頭馬車的“亂黨”，柯之舉不止是藍白合破口，更是非綠破口，也有毀掉民眾黨的強烈危機。



柯文哲25日在一場公開活動中自曝，他曾跟柯建銘說讓《人工生殖法》修法通過，“總預算、軍購案我來處理”，民進黨不願意。



柯文哲積極推動修正《人工生殖法》納入代理孕母條款，是為完成民眾黨“立委”陳昭姿心願。陳昭姿也獲得柯文哲豁免不分區“立委”兩年條款，不必在1月31日隨黃國昌等其它“立委”卸任。



但充滿爭議的代理孕母條款，不僅藍綠都未接受，在民眾黨內部也沒有共識，甚至並未經過嚴謹的社會溝通流程、方方面面的專家認可，所謂的“黨版”《人工生殖法》僅是柯文哲一個人說了算，黨主席黃國昌都沒有背書。



柯文哲自曝拿《人工生殖法》欲跟民進黨換總預算、軍購特別條例這事可從多個層面來看。



首先，柯P已非黨主席，他去跟民進黨“立院”總召柯建銘談條件，是何身分，有沒有經過黨的決策程序？黨主席黃國昌是否知情？如果連黃國昌都不知情，柯就用前主席身分去跟綠營談交易，民眾黨不是“亂黨”是什麼？民進黨如果同意柯文哲的交易，到時8席白委是要聽前主席還是主席的，民眾黨不就崩了？



更何況，民眾黨目前對軍購預算的態度是，反對“政院”版，另推自己的版本，把官方版新台幣1.25兆的軍購規模，降到4000億，並強調不與大陸做軍備競賽。黃國昌訪美歸來所推的“民眾黨版軍購條例”相當於折衷版，不全盤反對，也不接受高達1.25兆元的規模。但若依柯文哲的說法，民進黨只要接受了代理孕母入法，民眾黨就可以接受1.25兆軍購條例。黃國昌應不會接受吧！否則豈不把自己的臉打得很腫？



其次，柯文哲此舉形同“藍白合”的破口。到目前為止，藍白在總預算、軍購特別條例都是站在同一條陣線，以“立院”席次牽制綠營。國民黨事先肯定不知道柯文哲的大交易，如果民進黨點頭同意了，“藍白合”也崩了。