中評關注：民進黨推101女董對決蔣萬安？

台北101董事長賈永婕（右）與攀岩專家霍諾德（左）合照。（取自賈永婕臉書） 中評社台北1月27日電（記者 黃筱筠）美國攀岩專家艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101登上國際新聞，讓曝光度大增的101大樓董事長賈永婕也被綠營力拱參選台北市長。民進黨到底要派誰選台北市長對決蔣萬安？黨內已有多人被點名，當事人多無意願，現在連藝人出身的政治素人賈永婕也被列入，可見適合、不畏戰的人選有多難尋。



霍諾德成功登頂101之後，除了蔡英文、賴清德、蔣萬安等政治人物都發文恭賀外，主辦單位之一的台北101董事長賈永婕也成為討論話題，因她開放的行事風格，成功打響台北101以及台灣名號。連當初不看好的前民進黨“立委”謝欣霓都公開道歉，還說賈永婕是非常適合參選台北市長的人選，希望力拱賈永婕對戰蔣萬安。



依照民進黨的政治習性，若該縣市有贏面，黨內參選一定是非常踴躍，初選激烈競逐，例如台南市、高雄市。但目前賴清德執政包袱沈重，加上北市向來是藍營基本盤；現任市長蔣萬安高人氣，是藍營未來問鼎大位人選之一，民進黨推出的北市長人選很可能成為犧牲打。



“行政院副院長”鄭麗君參與的對美關稅談判，府院皆稱是大成功，一方面自誇政績；另一方面也為拉抬鄭麗君，順勢推她出來參選，幫“行政院長”卓榮泰解套。但鄭麗君對參選意願不大，過去就被點名過，但她都低調不願意正面表態。



尤其民進黨台北市長選舉勝算不高，一旦參選一定被對手檢驗，鄭麗君夫婿沈學榮投身科技產業，身價不凡，2024年財產申報即超過新台幣12億元。一場贏面不大的選戰，全家要被檢視，任誰參選意願都不會高。與鄭麗君友好的黨內人士也傳出，希望不要推鄭參選北市長，這是在害她。



台北101因霍諾德攀登成為熱門討論話題，賈永婕藝人出身自帶光環，民進黨此時便藉著她的高人氣，拋出參選市長議題。不論賈永婕有沒有意願，至少討論度高，先拉抬人氣，反正賈永婕也非綠營出身的政治人物，就算真的犧牲打，也傷不了民進黨人。



且這個攀登101活動成功後，也轉移不少民進黨執政上被檢討的聲音，像是軍購預算能否在“立法院”本會期成功闖關，以及對美關稅談判之後，巨大投資金額與台積電投資美國的相關議題，都暫時被轉移了。

