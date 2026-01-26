台官方批民眾黨軍購條例影響永續戰力

台“國防部長”顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）台官方去年底提出新台幣1.25兆元軍購特別條例，在“立法院”卡關至今未付委，台灣民眾黨26日推出黨版新台幣4千億元的特別條例。台“國防部”晚間提出4點回應，“行政院”版軍購特別條例得到美方公開肯定，與“以政治宣示取代專業審查”者相反。民眾黨團所提之條例，僅擷取部分知會“國會”程序之項量，內容顯不完整，也欠缺專業評估。



“行政院”發言人李慧芝也發新聞稿指出，在野黨所提草案版本，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視“國防”自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。



台“國防部”提出4點說明如下：



一、“國軍”建案作業程序，是考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，循“作戰需求”、“系統分析”、“期程工項”及“整體獲得規劃”的邏輯思維，確認所需籌購的武器裝備。凡達新台幣10億元以上建案，需呈報“行政院”審查、始可編列預算。“國防部”《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》，即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美在台協會之公開肯定，適與“以政治宣示取代專業審查”者相反。



二、美方對外軍售作業，有完整審查程序。在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，及戰區階層完成專業評估後，方可由“需求國”遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。



三、“國防部”特别預算向美籌購之武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最终價款、品項、期程與交運時間。



四、“國防部”特別條例之完整規劃，包括“精準火砲”、“遠程精準打擊飛彈”、“無人載具及其反制系統”、“防空、反彈道及反裝甲飛彈”、“AI輔助與C5ISR系統”、“強化作戰持續量能相關裝備”、“台美共同研發及採購合作之裝備、系統”等7項，已於2026年1月19日，向“立法院外交及國防委員會”實施機密專報，並接受與會委員質詢。民眾黨團所提之“M109A7自走砲”等5項，僅擷取部分知會“國會”程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。