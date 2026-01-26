【
台船：海鯤完成3項淺水潛航前置海上測試
http://www.CRNTT.com
2026-01-26 22:10:40
“海鯤軍艦”26日執行潛航前置海上測試。（圖：台船提供）
中評社高雄1月26日電（記者 蔣繼平）台灣國際造船股份有限公司（台船公司）所承造的“海鯤軍艦”依海試計劃於26日執行“淺水潛航前置海上測試”。台船晚間發新聞稿說明主要測試計有聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項順利完成，測試結果將納入“潛航安全評估”參據。
台船公司表示，將持續偕同海軍監造及國外原廠技協，共同執行全艦系統水下功／性能測試與驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，按計劃安排後續“淺水潛航”海上測試。
