台灣2025年出境遊1894萬人次　創新高

台灣民眾出境人次。（圖：截自台觀光署觀光統計資料庫） 中評社台北1月27日電／台“觀光署”昨天公布，2025年出境旅遊人次高達1894萬4436人次，較2024年成長12.43%，創歷史新高；2025年來台旅客則有857萬4547人次，較2024年成長9%。



“交通部”“觀光署”26日傍晚在官網公布2025年度觀光人數統計。根據最新統計，2025年出境旅遊人次高達1894萬4436人次，較2024年成長12.43%，是有史以來新高紀錄，其中最熱門的旅遊地仍是日本，其次是中國大陸，港澳排名第3。



來台旅客方面，根據最新統計，2025年來台旅客為857萬4547人次，較2024年成長9%，其中日本是旅客來台最多市場，其次是港澳，韓國排名第3。



觀光人次逆差為1036萬9889人次，若以2024年平均每人來台消費為1276美元（約新台幣4萬106元），以及台灣旅客2024年出境平均每人支出5萬5541元來計算，推估觀光產值逆差為新台幣7009億8290萬元。



“觀光署”指出，2025年出入境人次差距，主要受到匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬等影響，導致日本、中國大陸、港澳等市場差距逐步擴大，且台灣觀光市場自1990年起均為出境大於入境，民眾出境對於國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。



“觀光署”強調，積極規劃推動“觀光雙輪驅動方案”，期能擴大國旅及國際旅客來台觀光市場，其中在國際引客方面，積極透過“強化國際觀光動能方案”，以“國際旅客重遊加碼”、“國際旅客會展順道旅遊加碼”、“國際旅客獎勵旅遊加碼”及“國際標竿型演唱會支持方案”等4項，吸引國際旅客。