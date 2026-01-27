侯友宜已與李四川會面　有共識新北一定要贏

左起新北市副市長劉和然、市長侯友宜。（照片：新北市政府提供） 中評社台北1月27日電／中國國民黨2026新北市長由誰出戰，各界高度關注。國民黨新北市黨部主委黃志雄25日強調，本周一定安排台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然會面；黨祕書長李乾龍也說，正研議侯、李四川、劉和然協商。媒體報導，其實新北市長侯友宜、李四川日前已當面交換意見，兩人相談甚歡，達成“一定要贏”的共識，兩人都認為國民黨必須繼續執政新北，才有利新北、台灣的未來。



對於藍營基層焦慮，侯友宜26日受訪強調“請大家放心啦！”大家都是共事多年的老同事、老朋友，彼此常聯繫、溝通順暢，“這不是什麼問題”；黨內將依既有節奏與程序推進協調，“大家好好團結往前走”。



根據《中時新聞網》報導，據悉，“侯李會”過程中，面對外界形容“李劉之爭”，李四川表明他從未“爭”取參選新北市長，若國民黨認為必須由他參選，他義不容辭承擔，若黨提名其他人，他也一定全力支持，“我立場始終如一，不曾改變”。



李四川還進一步表明，若劉和然可贏民進黨參選人蘇巧慧、民眾黨參選人黃國昌，他非常樂見，也願意全力支持劉，因此不存在“李劉見面協商”的問題；若劉或黨部要多辦幾次民調，他都贊成。



國民黨認為年底新北市長選舉的過程及結果，會牽動其他縣市長選舉、2028年大選及台灣未來政局，絕對輸不得，因此“打贏新北市長選戰”、“延續國民黨新北執政”是藍營布局選戰最重要、甚至是唯一的前提。



對於黨部屢拋“李劉會”、“侯李劉協商”，據指出，李、劉常在“行政院會”碰面，甚至侯親赴“行政院會”也會與李碰面，侯、李也因市政等業務不時電話聯繫。對於外界指侯李有“心結”，兩人都深不以為然。



據指出，李四川18日赴美休假前，除了與侯見面，也與黃志雄見面，黃表明等李25日返台後想安排“李劉會”；但李認為他並未爭取參選，對該安排持保留態度。