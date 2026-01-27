蕭旭岑：國民黨重返執政必砍除黑機關

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北1月27日電／針對民進黨執政後，政府組織快速膨脹，10年來共成立過39個政府機關、任務編組。中國國民黨副主席蕭旭岑26日表示，這是個很嚴重的問題，民進黨成立“黑機關”養“綠友友”，但政府效能與組織膨脹成反比，根本不需要這麼多單位，等國民黨重返執政後一定要重新檢討。



媒體報導，蕭旭岑表示，政府組織膨脹問題很嚴重，賴清德的“中央政府”總預算已經是馬英九執政時的數倍，去年大罷免期間，執政黨指控在野黨刪預算，所以政府機關沒衛生紙可用、無法聘手語老師，但即使照藍白“立委”提案刪除的預算，實際可運用的總預算還比蔡英文時期的總預算高。



蕭旭岑批評，民進黨執政後成立很多黑機關，讓大家都有官做，他聽說海基會人員數已經比馬英九時候還多，但現在的海基會有比馬英九時期忙嗎？當時每年500萬大陸人來台，海基會人員及預算沒有現在多，現在兩岸關係被蔡賴執政斷掉，還有什麼業務？



蕭旭岑說，民進黨執政後拚命擴充人員、擴張組織，還美化說要成立辦公室特殊編組，比如打詐辦公室，結果是愈打愈詐，民進黨之所以要成立這些單位，是因為綠友友需要生活、需要養。



他也宣告，若國民黨重新執政，一定要徹底檢討，台灣不需要這麼多單位，因為政府的效能跟組織膨脹成反比。



人事總處回應，現在部會及三級機關數量都比馬英九執政時少，並無“組織愈改愈肥”情事。至於採任務編組處理跨部會、臨時或新興重大業務，在歷任及各國政府都很常見。