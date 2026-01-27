徐巧芯曝無人機部隊加給沒發　促別欠過年

針對軍方戰鬥加給沒發，藍委徐巧芯在臉書發文提出看法。（照：徐巧芯臉書） 中評社台北1月27日電／台灣軍方去年成立無人機部隊，“國防部”並在軍購特別預算中編列20萬架各式無人機。對此，中國國民黨“立委”徐巧芯提出質疑，人事行政總處至今未將新成立的31個無人機單位，列入“戰鬥部隊”範疇，無法領取一萬兩千元的戰鬥部隊加給。她強調，“立院”已追加預算編列59億元，錢都壓在“國防部”，這樣說得過去嗎？



徐巧芯26日在臉書發文指出，去年4月起，軍方第一級戰鬥部隊加給從5000元提升至1萬2000元。軍方8月宣布無人機部隊成為戰鬥部隊，部隊戰鬥加給也送人事行政總處核備，無人機部隊9月正式成立。但今年已經快2月，人事總處仍未核備，導致弟兄至今仍領不到戰鬥加給，自去年9月至今已經積欠5個月戰鬥加給，以第一級戰加1萬2來算，積欠每位官兵高達6萬元，“國防部”欠錢可別欠過年啊！”



徐巧芯指出，今年1月1日整併新成立的無人機大隊還遇到另一個問題，今年1月薪餉中的戰加是屬舊編制故須在2月薪餉中扣繳，一來2月戰加未核過、二來被追繳扣1萬2，一來一往差額達2萬4千元，以目前二等兵最低薪資4萬1350元來算，差額佔每月待遇總額的近6成，對基層官兵來說數額很高！壓力很大！連帶受影響官士兵共600多位，其中海軍200多位、陸軍則400多位。