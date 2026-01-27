慘摔滿腿瘀青　陳佩琪曝被柯腳鐐充電線害的

陳佩琪（左）25日早上和民眾黨新北市議員參選人陳怡君到市場掃街拜票。（陳佩琪臉書） 陳佩琪提及，自己常在半夜被柯文哲腳鐐充電線絆倒，雙腿摔的瘀青一片。（陳佩琪臉書） 中評社台北1月27日電／台灣民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨日再度於臉書發文，吐露柯文哲交保返家後的生活壓力與內心煎熬。她坦言，自從柯文哲回家後，每到晚上接近8點時就會感到格外緊張不安，因為柯文哲必須依規定定時向監控中心回報，若一時疏忽，恐再度面臨被收押的風險。



陳佩琪也抱怨，自己常在黑暗中被腳鐐充電線絆倒，雙腿摔的瘀青一片，身心俱疲。



陳佩琪26日在臉書上指出，儘管柯文哲已設定鬧鐘提醒，但有時與人談話或過於專注，仍可能錯過回報時間。她回憶，柯文哲剛交保時一度沒有手機，有次晚間前往與民眾黨主席黃國昌開會，眼看8點將至，她擔心柯文哲忘記回報，只好“很沒禮貌地”直接打電話到會議現場找人提醒。



陳佩琪提及，柯文哲一去中南部、車子一靠近海邊，監控中心馬上來電關切，讓她變得神經質，怕哪天忘了回，柯又會馬上被抓回去。看了搜索票，就知道司法當真是把柯當賤人賤狗賤命在看待，隨便玩玩都覺得爽。電子腳鐐除了羞辱柯之外，還引起柯皮膚嚴重過敏反應（柯是皮膚過敏到冬天連指紋都會不見的人，為此還去派出所換了人臉辨識）。



陳佩琪說，25日早上她和民眾黨新北市議員參選人陳怡君去市場掃街拜票，陳怡君提到去年的往事，她聽了差點又想掉淚。怡君安慰說：“人生就算遇到挫折，也要夫妻同心站穩腳步向前行”。2025年年初，柯第一次保釋回家，走到家門口，曾多次踉蹌差點跌倒。當時柯被關押了四個多月，四個月讓一個人不走路、不曬太陽，一個正常人的健康就去了大半，更何況柯今年又被多關了九個月。柯本來就不好的身體，又加了九個月的折磨，更是選上加霜。



陳佩琪指出，柯文哲學重症醫學的，常說一個人要是bed ridden，很快就會心肺功能衰竭而走掉。民進黨要把柯關到死，並沒說錯，要一個人死的方法很多且還可以做到不留痕跡。一歲以下的幼兒會受一種虐待法，被稱為shaken baby syndrome。就是讓情緒管控不佳的照顧者弄死（或弄殘）小孩、卻不留下痕跡。現代不能刑求，就用這種“押人取供”的方式整死你，外人不易察覺，也死無對證。