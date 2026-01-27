農民負擔調降！朝野有共識通過農退儲金條例

“立法院會”27日三讀通過“農民退休儲金條例”修正案。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月27日電（記者 張嘉文）“立法院會”今天三讀通過“農民退休儲金條例”修正案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行的5成調降為4成、政府負擔提升為6成。據“農業部”以最低工資2萬9500元、報酬率4%試算，若農民提繳年資達30年，新制將少繳約新台幣33萬元、且保障不變。



由於涉及農民權益，藍綠白之前協商時就已達成共識，今天院會由“立法院長”韓國瑜主持，在處理二讀和三讀時非常平順，藍綠“立委”也各自在議場內舉標語拍照，慶祝此條例的通過，氣氛相當和諧。



農民退休保障包括農退儲金和老農津貼，農民退休儲金2021年元旦上路，只要符合資格，以每月基本工資為基準，自行提繳1%至10%，提繳費率每年可調整2次，“農業部”將提撥相對應金額到專戶，一路繳納至65歲，便可按月從專戶中提領退休金。



但現行農民與政府按月提繳相同金額，各負擔一半，上路5年覆蓋率不到5成，青農更少。“農業部”分析，完全符合參加農退儲金資格者約22.3萬人，截至2025年10月底約11萬人參與、覆蓋率占比49%；但若扣除已退休、開始請領月退者，僅9.2萬人參與、占比41%，尤其是青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願，因此提出修法。

