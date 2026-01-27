防大陸斬首！台憲兵衛戍部隊練兵4天3夜

根據軍方消息，駐守“總統府”的211營等單位日前完成4天3夜的基地鑑測。（中評社 資料照） 中評社台北1月27日電／美軍生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），用各種高科技與精密規劃的快速突襲“斬首行動”震驚全球。根據軍方消息，駐守“總統府”的211營等單位，日前完成4天3夜的基地訓練期中鑑測，鑑測內容不僅有城鎮戰、山林實戰化訓練，更首度納入防範無人機攻擊。



憲兵211營素有“鐵衛營”美名，是駐守台北市中樞的關鍵兵力。



根據《青年日報》報導，憲兵202指揮部所屬211營、229營、332等單位，日前參加基地訓練期中鑑測，這場為期4天3夜的練兵。不只單獨驗證單位戰力，還得“攻防對抗”，並著重於限制空間戰鬥（CQB）、支配點佔領及肅清搜索等實兵演練課目，展現守護核心區域的作戰韌性。各單位依測考組教官下達狀況，輪流轉換“攻擊”、“固守”及“助攻”任務。官兵須模擬敵情推進逐次調整行動，藉此檢視部隊在長時間作戰下的應處能力。



過程中，擔任攻擊方的部隊抵達目標區後，依序完成路障破除、火力掩護及逐屋搜索等行動。在建築限制空間內，要求班、排單位維持隊形與射擊穩定，並在友軍助攻火力支援下，模擬擊破敵方支配點，完成部隊鞏固與整頓。固守方部隊則於周邊主要道路設置障礙，結合制高點與掩體配置機槍陣地扼守要點，驗證攻、防雙方於城鎮中的戰術運用能力。



歷經4天3夜的鑑測，官兵行軍穿越城鎮、山林等復合地形，並依測考組下達狀況，模擬砲擊、毒氣攻擊及無人機襲擾等威脅。在睡眠時間有限、任務節奏緊湊的條件下，仍能即時調整部署，並透過輪流警戒、補給與短暫休整維持官兵體力，展現憲兵部隊長時間遂行任務的作戰韌性。