雙柯法案交易　吳子嘉：柯文哲拚官司輕判

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北1月27日電／台灣民眾黨前主席柯文哲25日聲稱曾向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提議，若綠營讓《人工生殖法》過關，他願協助處理總預算與軍購案，但遭拒絕。《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日在網路節目認為，柯文哲背後的政治算計是在破壞藍白合，目的是為自己的官司可以輕判。



柯文哲日前為《人工生殖法》修法議題親自拜會“立法院”各黨團，未料他在25日民眾黨所舉辦的“守護南方希望‘高雄轉型、青年未來’青年論壇”，自曝自己當時曾向柯建銘表示，若民進黨願意讓法案修法通過，他將處理總預算及軍購案相關僵局，但遭柯建銘拒絕。



吳子嘉26日在網路節目《董事長開講》表示，《人工生殖法》有那麼重要嗎？他分析，柯文哲是隨便找個理由出賣藍白合、丟包藍軍，一方面藍白合不是柯打下的天下，是現任主席黃國昌促成的，柯現在要重新主導局勢；另一方面，柯有意藉此向綠營示好，換取自己的官司少判一點、關的時候舒服一點。



吳子嘉說，賴清德根本不希望與藍白有和解空間，況且賴如果有意願想要軍購預算過關，也是跟藍營談條件，不需要跟柯文哲談條件。他批評柯文哲“自私”，自以為有空間，事實上破壞藍白合，民眾黨的根基也會一起被毀。