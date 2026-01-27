台美商會關注兩岸風險　看好台AI前景

台灣美國商會召開“2026商業景氣調查”記者會，左起商會執行長魏凱、理事長陳幼臻。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月27日電（記者 鄭羿菲）台灣美國商會27日公布“2026商業景氣調查”，其中，“國家安全”與兩岸關係仍是企業關注的主要風險，但實際影響仍屬可控，衹有7%受訪者在2025年回報有重大影響，另有35%未受任何影響。相較於撤出市場，46%的企業選擇強化在台營運計劃，以因應外在不確定因素。



台灣美國商會表示，企業對台灣作為科技與投資前沿的信心持續升溫，並具穩健的基本面之稱。儘管台灣被國際視為地緣衝突熱點，但調查發現，多數受訪的國際企業在風險意識提升的同時，已同步強化營運準備與持續運作規劃，並無對台投資的承諾，已轉為長期且正向的韌性紅利。



台灣美國商會27日上午召開“2026商業景氣調查”記者會，商會理事長陳幼臻（Anita Chan）、執行長魏凱（Carl Wegner）等人出席。



“2026商業景氣調查”重點摘要：



一、投實意願持續穩定。高達92%受訪的國際企業表示，計劃於2026年維持或增加在台投資，顯示即便面對地緣政治不確定性、全球貿易環境變化與關稅致度調整，企業對台灣市場仍抱持高度信心。



二、經濟展望維持正向。82%受訪者對未來12個月台灣經濟前景有信心，對未來3年的信心比例更進一步提升到84%



三、企業營運表現展現韌性。82%的受訪者對2026年營收成長前景句信心，83%對未來3年維持正面看法。此外，84%的企業對2025年回報營收持平或成長，主要來自先進製造、半導體與AI相關供應鏈的持續需求。



四、AI與IoT投資明顯升溫。2025年實際投入AI與物聯網（IoT）的企業比例達28%，明顯高於先前預期。展望2026年，32%受訪者計劃持續加碼相關投資，顯示企業對台灣科技發展潛力的長期看好。



五、地緣政治風險受關注，實質影響有限。“國家安全”與兩岸關係仍是在台美商關注的主要風險，但實際營運衝擊仍屬可控，衹有7%受訪者在2025年回報有重大影響，另有35%未受任何影響。而相較於撤出市場，46%的企業選擇強化在台營運計劃，以因應外在不確定因素。



六、支持深化美台經貿合作。79%受訪者認為，台美雙邊貿易協定對其業務發展相當重要；另有76%指出，完成避免雙重課稅協定同樣關鍵，反映貿易與稅務政策在投資決策中的影響日益提升。