不當黨產條闖關　游顥：還“救國團”公道

藍委游顥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月27日電（記者 張嘉文）由中國國民黨“立委”游顥領銜提案，攸關“救國團”解套的“政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案”本周五將闖關三讀，引來親綠民團的抗議。游顥今天受訪表示，“救國團”在近年是防疫救災的模範生，這樣的公益團體被惡意充公，綠營強搶民產，官逼民反，期盼能在周五順利過關。



游顥強調，這個對於“救國團”跟相關公益組織來講，是還他們一個公道，民團抗議的這些人，就是民進黨的側翼，就是大罷免時，一直不斷挑動社會對立的同一群人，所以這更強化了此修法的正當性。



國民黨“立委”所推助理費除罪化、黨產條例修法排除“救國團”，最快將於週五院會三讀闖關，經民連等民團發起“鏟黨產、護國產”遊行，今天上午赴“立法院”向藍委抗議。



游顥對此受訪時表示，“黨產會”是民眾認知清算國民黨的“不當會”，“救國團”則是公益組織，現在的許多各鄉鎮團委會長有藍有綠，非特定政黨專屬，所以還“救國團”公道的修正法案是“公理”不能等。



游顥說，“救國團”不僅是過去防疫的急先鋒，也是救災的模範生，而黨產會本來就對“救國團”是進行抄家滅族，公益團體不該受到如此的對待，他期盼不當黨產條例修正能在周五院會順利過關，這對於“救國團”和公益組織來講，是還他們公道。



至於此條例同為在野的民眾黨，之前在協商時有意見，周五會和藍營同一立場贊同？



游顥說，不管是民眾黨或國民黨，都非常肯定“救國團”對社會的付出，在周五院會前，是否能有在文字修正上達成共識，他認為大家是可以拭目以待。