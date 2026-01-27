民調：江啟臣49.7%、何欣純33.9%

江啟臣。（中評社 資料照） 綠委何欣純。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月27日電（記者 方敬為）《美麗島電子報》26日晚間公布2026台中市長選舉民調，在藍營人選未明的情況下，依序為中國國民黨江啟臣49.7%、民進黨何欣純33.9%、中國國民黨楊瓊瓔25.7%。若是何欣純對決楊瓊瓔的局面，民調則呈現何33.7%領先楊的32.7%；但江、何對決則是江啟臣43.9%領先何欣純的29.4%。



民進黨籍參選人何欣純名列第二，緊追在國民黨籍“立法院副院長”江啟臣之後。何欣純今天對此表示，她的民調表現持續提升，顯示民眾對她的期待。此外，該民調顯示，市民對於換黨執政意願，已在誤差範圍內，她有信心爭取到中間選民的支持，“市長換‘欣’，台中創新！”



2026台中市長選舉，民進黨將由“立委”何欣純出戰，國民黨方面包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔爭取提名，有待國民黨中央黨部整合協調。



何欣純27日出席“台灣公立大學系統15校跨域共榮合作典禮”，針對最新民調數據受訪表示，她對所有民調都是持開放且尊重的態度，觀察這次民調結果與前陣子媒體某做的民調趨勢差不多，整體來說，她都有持續進步，尤其在年輕族群是大幅成長，與將來可預見的對手是越來越近，對她而言是一個鼓勵，也感謝市民朋友對她的期待。



何欣純並指出，該民調有個值得注意的指標，也就是台中市民對於要繼續讓國民黨執政，或者是願意換黨、換人做做看，題目所顯示的民調數字是在誤差範圍之內，給國民黨繼續執政37.8%；換民進黨做做看的有35.3%，表示台中市民還有中間選民對她是有期待的，她一定會帶領市民共同開創台中新局。