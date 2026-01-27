去孫去蔣！新台幣紙鈔將改版“台灣之美”

台“央行”發行局長鄧延達介紹，新台幣新版鈔票將以“台灣之美”為系列核心概念。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月27日電（記者 莊亦軒）台灣“中央銀行”27日舉行記者會，宣布啟動“台灣之美”系列鈔券面額主題票選活動，即日起開放民眾透過網路參與投票，蒐集社會大眾對新版鈔票設計主題的偏好與意見，作為未來鈔券設計的重要參考。發行局長鄧延達表示，新版鈔券將不會有政治人物的設計。



目前新台幣紙鈔100元券正面為孫中山肖像，廣泛流通。200元券正面為蔣介石生活化坐像，但市場鮮少使用。



“央行”27日舉辦記者會，由發行局長鄧延達主持。



“央行”表示，新台幣鈔券改版案已於去年10月23日啟動，新版鈔票將以“台灣之美”為系列核心概念，期盼透過設計更新，提升民眾對新鈔券的認同感，同時凝聚社會共識。此次票選共提出12項面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美以及女性的光輝。



記者提問此次主題是否有政治人物設計？鄧延達回答，此次票券改版將不會納入政治人物主題設計。



“央行”表示，投票方式採電子信箱認證，每個信箱限投一次，最多可票選5項主題。



“央行”指出，鼓勵民眾踴躍參與票選活動，本行將提供10套“丙午馬年生肖紀念套幣”及100套“台灣國家公園采風系列”平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。



“央行”說明，將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布。該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。



被問到是否將依投票結果改版，鄧延達回答，像是瑞士的鈔券改版，就沒有採納第一名的投票設計，而是採用第二名的設計。不必拘泥每個票面金額大小是否按照投票結果排序，會依據防偽、印製、系列感進行綜合判斷。把大家喜歡的主題在鈔券上表現出來。有些標的物同時具備雙主題的內涵，像是台北101同時符合“建築之美”、“科技創新”。建築部分自不必說，科技的部分在於101內部的質量阻尼器是非常高科技的設計。