藍委肯定民眾黨軍購提案　籲賴“立院”報告

藍委林倩綺接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月27日電(記者 俞敦平)“行政院”日前提出總額達新台幣一點二五兆元的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”，遭台灣民眾黨“立法院”黨團質疑缺乏財政紀律，提出修正動議將預算上限大幅砍至新台幣四千億元，並刪除多項戰略名詞。對此，中國國民黨籍“立委”林倩綺今日受訪表示，依據在野黨掌握資訊，民眾黨版本預算編列相對務實，國民黨團內部正密切精算，不排除提出自提版本。



中國國民黨籍“立委”賴士葆則反擊“行政院刪預算即失職”的說法是恐嚇人民，並質疑賴清德邏輯矛盾，既稱他執政最安全，又拿二〇二七年大陸攻台恫嚇。他要求賴清德親赴“立法院”進行“國情報告”，說明戰略圖像與預算細節，若能說服“國會”，國民黨才會支持。



“行政院”提出的“國防”特別預算案因金額龐大且採購項目未明，在“立法院”程序委員會屢遭在野黨團封殺。民眾黨團於二十六日舉行記者會，正式拋出對案，主張將特別預算刪減至四千億元，並將“重層攔截網”、“台灣之盾”及“非紅供應鏈”等文字刪除，要求採購項目應明確化並分年編列。“國防部”隨即回應，若缺乏相關配套措施將影響整體戰略布局，甚至讓相關人員難逃失職之責，朝野針對“國防”預算的攻防戰火持續升溫。



針對民眾黨團提出的四千億版本，林倩綺受訪時指出，就目前掌握的資訊判斷，該版本的預算經費編列“相對務實”。她透露，國民黨團內部正針對防務制度與預算細節進行深度討論，對於未來協商策略，“自提版本”確實是選項之一，但最終定案仍待黨團大會決議。林倩綺強調，國民黨重視防務，但審查核心在於預算執行的效度，以及美方積欠台灣的軍購武器何時能達到契約標準，這才是在野黨監督的重點。