綠：民眾黨軍購條例雖爛　盼與院版同付委

民進黨“立院”黨團召開記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月27日電（記者 張穎齊）針對台灣民眾黨“立法院”黨團26日提出新台幣4千億元《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案》。民進黨團27日開記者會表示，儘管白營版本內容爛又鳥，粗糙且問題不少，但仍主張“所有版本一併付委”，讓“行政院”版與民眾黨版進入委員會實質審查，要過年了就說好話。



民眾黨團提出4千億“國防”特別預算版本，採1年1期方式編列，採購海馬士多管火箭飛彈系統、M10947自走砲等。“行政院”、“國防部”、民進黨團皆轟欠缺專業。



民進黨團27日於黨團記者室召開“軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安”記者會。與會者有幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳。



鍾佳濱表示，民眾黨版強軍條例已引發各界不同評論，但民進黨團立場很清楚，不論版本好壞，都應送進委員會審議，檢視實質內容與進度，讓“國會”回歸正常審查程序。他重申，只要各版本能夠一併付委，下個會期即可優先審理。不管哪一個版本，都應統統付委，下個會期就能優先處理，才不會讓“國防”議題繼續空轉。



沈伯洋指出，民眾黨團總召黃國昌提出的版本，雖然“立委”依法有提案權，但是否適合直接提出涉及高度機密的“國防”特別預算，仍有疑慮。不過，民進黨團選擇尊重提案權，真正關鍵在於，若要審查“國防”條例，就必須回到各軍種的實際需求，而最貼近需求的版本仍是“國防部”與“行政院”所提出的院版，因此“一定要一起付委、趕快審查”。



沈伯洋強調，美國近年已不斷縮短對台軍售時程，若“立院”持續卡關，將影響後續簽署、兵力整建與裝備接裝時程；軍購還牽涉後勤、系統整合、彈藥補給、快速回應能力、台美軍事合作及“非紅供應鏈”，更攸關近萬個工作機會，呼籲朝野務實面對、共同討論。