藍委林倩綺駁擋預算換國共論壇　無稽之談

藍委林倩綺接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月27日電(記者 俞敦平)針對部分媒體影射中國國民黨“立法院”黨團在程序委員會擋軍購案是為了向北京“交作業”以換取“國共論壇”順利舉辦，國民黨籍“立委”林倩綺今日受訪時駁斥，強調藍白陣營的排案決策完全依據法案重要性與人民利益，與大陸毫無關聯，外界不應有過多政治聯想。



此外，對於兩岸關係新局，國民黨籍“立委”賴士葆則聚焦於新任海基會董事長蘇嘉全就職時改稱“中國大陸”一事，他解讀，這是“賴政府”釋出的不簡單訊號，視為兩岸破冰的善意敲門磚。



近期有親綠媒體報導指稱，原訂農曆年前後舉辦的“國共論壇”恐因北京方面不滿國民黨在“立法院”阻擋軍購預算“不夠用力”而遭到技術性推遲，甚至形容藍營需靠擋預算來換取訪陸門票。與此同時，新任海基會董事長蘇嘉全於23日就職時，罕見地未使用民進黨慣用的“中國”一詞，改稱對岸為“中國大陸”，引發各界對“賴政府”兩岸政策是否微調的揣測。



面對記者詢問程序委員會的排案策略是否受“國共論壇”舉辦時程影響，林倩綺受訪時指出，程序委員會的職責是針對每一項提案進行最佳排序，國民黨團與民眾黨團的決策標準很清楚，就是以法案的重要程度與人民的最大利益為依歸。她強調，在野黨在“國會”的運作與大陆“絕對沒有關係”，駁斥了外界將審查預算與兩岸交流掛鉤的說法，認為這純屬無稽之談。