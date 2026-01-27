扁校園演講　鍾佳濱：盼遵守台中監獄規定

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月27日電（記者 張穎齊）保外就醫的陳水扁，日前原擬在鏡電視開政論節目，傳遭“行政院長”卓榮泰制止喊卡。陳水扁另訂2月7日校園公開演講。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱27日表示，盼陳水扁在台中監獄的規定下，謹守相關規範。



民進黨“立法院”黨團27日於黨團記者室“輿情回應”記者會，與會者包括黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋及副書記長張雅琳。



陳水扁26日宣布，受南一中校友交流會邀請，將於2月7日舉辦“就讀南一中對陳水扁從政的影響”講座。台中監獄對此表示，陳水扁雖已完成行程報備，但仍將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》依法落實督管。



鍾佳濱回應，陳水扁長期關心台灣社會，難免會對公共事務有所評論與發言，但仍希望其在保外就醫期間，能夠在台中監獄規定下，謹守相關規範。



針對台鹽綠能弊案，媒體詢問前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁涉“內神通外鬼”，造成公司近新台幣4億元損失，遭南檢起訴並羈押期滿後聲請具保停押，台南地院裁定蘇坤煌、蘇俊仁各以700萬元交保、陳啟昱以1200萬元交保，並接受科技監控。