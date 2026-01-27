周五休會　吳思瑤嗆藍白：別逼人民過年上街

綠委吳思瑤受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委吳思瑤受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月27日電（記者 俞敦平）“立法院”本會期將於周五畫下句點，面對藍白陣營可能聯手通過黨產條例修正案，同時持續阻擋總預算與軍購法案，民進黨政策會執行長、綠委吳思瑤今日警告。她指出，在野黨“欠人民三兆總預算不審”，卻急於讓政府財庫通黨庫，若周五執意闖關，將迫使民間團體在農曆春節期間走上街頭。



吳思瑤同時以美國總統特朗普重懲韓國關稅為例，示警“國會”若持續惡意卡關，恐讓台灣步上韓國後塵，呼籲在野黨別讓台灣人民“歹過年”。



農曆春節假期在即，“立法院”本週進入休會前的最後法案清倉階段。目前“中央政府”總預算案仍深陷朝野攻防泥淖，涉及數千億資產的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（黨產條例）修正草案，以及攸關防務安全的軍購特別條例，皆成為雙方交火焦點。與此同時，國際經貿局勢動盪，美國總統特朗普以韓國國會延遲批准雙方關稅協議為由，宣布大幅調高韓國關稅。綠委以此問題示警藍白。



對此，吳思瑤引用台語俗諺“欠錢不通欠過年”，指控在野黨積壓了高達三兆元的“中央政府”總預算不予審查，卻可能在封關前夕強行表決通過黨產復辟法案。她批評此舉形同不給人民預算，反倒要從公庫搬走四千億元，讓公家資產變回“救國團”或婦聯會的私產。吳思瑤透露，民間團體已經展開串聯，若在野黨執意在週五讓爭議法案闖關成功，將迫使憤怒的民意在農曆新年一開春就必須走上街頭示威。她嚴肅呼籲藍白陣營懸崖勒馬，不要站在民意的對立面，讓大家過個好年。



除了黨產與總預算爭議，防務軍購案的卡關同樣引發關注。吳思瑤將矛頭指向民眾黨“立委”黃國昌提出的特別條例版本，譏諷該草案是“拼裝車打七折”。她認為黃國昌的版本不僅內容拼湊、抄寫錯誤，更試圖將政府職權與防務專業全數綁架在“國會”之下，把嚴肅的軍購當成網購處理。吳思瑤強調，這種凡事都要“國會”點頭的條款，不僅是外行裝內行，更是實質上的弱化防務。她呼籲今日程序委員會應讓“行政院”版軍購條例順利付委，不該再讓民眾黨版本唱獨角戲，阻礙防務安全部署。



為了凸顯“國會”惡意卡關的代價，吳思瑤特別舉出最新的國際實例示警。她指出，美國總統特朗普之所以將韓國關稅從15% 一口氣調升至25%，正是因為韓國國會遲遲不批准韓美對等關稅協議，導致美方失去耐心。她強調，雖然台灣目前的關稅談判獲得國際肯定，但韓國國會的僵局就是台灣“立法院”最好的借鏡。15% 與 25% 的關稅差距對產業界影響天差地別，吳思瑤提醒在野黨，切勿重演韓國國會為難自己人民的戲碼，否則後果將由全民共同承擔。