支持民眾黨軍購條例？藍黨團：兩立場不變

國民黨團書記長羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月27日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨“立法院”黨團昨日提出“民眾黨版”軍購特別條例草案，中國國民黨團是否支持？國民黨團書記長羅智強今天回應表示，國民黨團的立場一直都是一樣的，尤其特別軍購的部分，賴清德必須兌現選舉諾言，來“立法院”報告並備質詢，以及合法編列軍人加薪預算。



民眾黨團26日提出“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。有別於“行政院”版軍購規模1.25兆元的版本。



“行政院”發言人李慧芝26日晚間表示，此版本缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視“國防”自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。



羅智強今天在“立法院”受訪時對此表示，國民黨團的立場一直都是一樣的，基本上我們希望不管是特別軍購，跟所謂的總預算，尤其特別軍購的部分，賴清德能夠兌現他的選舉諾言，來“立法院”報告並備質詢。



羅智強說，同時針對“立法院”通過的預算，軍人的加薪、警消退休保障，能夠儘速合法編列，這些都是國民黨的基本立場沒有改變。